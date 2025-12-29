GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “GRAZIE A QUANTI MI HANNO SOSTENUTO PER LA CARICA DI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Assumere il ruolo di Vicepresidente del Consiglio Regionale è per me una grande responsabilità che svolgerò con equilibrio, imparzialità e pieno rispetto delle istituzioni. Rivolgo un sentito ringraziamento ai consiglieri che hanno voluto affidarmi questo incarico: mi impegnerò fino in fondo affinché questa legislatura sia connotata dai valori inderogabili di democrazia, partecipazione e buon governo”.

Lo scrive, in una nota, il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Fabbricatore (Fratelli d’Italia)
Un pensiero particolare è stato rivolto dal Vicepresidente al Viceministro degli Affari Esteri: “Desidero ringraziare in modo speciale il Viceministro Edmondo Cirielli, con il quale condivido da circa 30 anni un consolidato percorso politico e umano. La sua presenza e il suo prezioso contributo non sono mai mancati, neppure nei momenti più
complessi. Lo ringrazio a nome mio e dell’intero centrodestra per non essersi mai sottratto alle sue responsabilità di uomo di partito, con la coerenza e il coraggio che lo contraddistinguono da sempre. Un ringraziamento speciale anche al nostro Capogruppo e Già Ministro Gennaro Sangiuliano”.
Fabbricatore ha poi tracciato gli obiettivi prioritari del suo mandato istituzionale: “Il Consiglio Regionale è chiamato a intraprendere un percorso nuovo, capace di dare risposte concrete ai cittadini: dai giovani in
cerca di occupazione alle famiglie a rischio povertà, fino alle forze produttive del territorio. Dobbiamo recuperare la fiducia di chi ha disertato le urne e lo possiamo fare solo dimostrando lungimiranza di fronte alle sfide attuali. Per questo è necessario l’impegno di tutti, maggioranza e opposizione, per promuovere confronto e collaborazione superando le divisioni di parte, lavorando in sinergia con la Giunta, i Comuni, lo Stato e l’Europa.
Il mio obiettivo è contribuire a rendere l’Aula un laboratorio per il Bene Comune: se l’intenzione è quella di favorire il dialogo e la trasparenza, io ci sarò”.

Related Posts

Dicembre 29, 2025

MIMI’ MINELLA LASCIA LA LEGA ED ADERISCE AL GRUPPO MISTO IN CONSIGLIO REGIONALE

Dicembre 29, 2025

MAURIZIO PETRACCA E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO DEL PD IN CONSIGLIO REGIONALE

Dicembre 28, 2025

GIUNTA FICO: TUTTO DOPO IL CONSIGLIO REGIONALE ? PROVA DI TENUTA SUL NOME DI MANFREDI