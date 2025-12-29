GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “GRAZIE A QUANTI MI HANNO SOSTENUTO PER LA CARICA DI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO”

“Assumere il ruolo di Vicepresidente del Consiglio Regionale è per me una grande responsabilità che svolgerò con equilibrio, imparzialità e pieno rispetto delle istituzioni. Rivolgo un sentito ringraziamento ai consiglieri che hanno voluto affidarmi questo incarico: mi impegnerò fino in fondo affinché questa legislatura sia connotata dai valori inderogabili di democrazia, partecipazione e buon governo”.

Lo scrive, in una nota, il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Fabbricatore (Fratelli d’Italia)

Un pensiero particolare è stato rivolto dal Vicepresidente al Viceministro degli Affari Esteri: “Desidero ringraziare in modo speciale il Viceministro Edmondo Cirielli, con il quale condivido da circa 30 anni un consolidato percorso politico e umano. La sua presenza e il suo prezioso contributo non sono mai mancati, neppure nei momenti più

complessi. Lo ringrazio a nome mio e dell’intero centrodestra per non essersi mai sottratto alle sue responsabilità di uomo di partito, con la coerenza e il coraggio che lo contraddistinguono da sempre. Un ringraziamento speciale anche al nostro Capogruppo e Già Ministro Gennaro Sangiuliano”.

Fabbricatore ha poi tracciato gli obiettivi prioritari del suo mandato istituzionale: “Il Consiglio Regionale è chiamato a intraprendere un percorso nuovo, capace di dare risposte concrete ai cittadini: dai giovani in

cerca di occupazione alle famiglie a rischio povertà, fino alle forze produttive del territorio. Dobbiamo recuperare la fiducia di chi ha disertato le urne e lo possiamo fare solo dimostrando lungimiranza di fronte alle sfide attuali. Per questo è necessario l’impegno di tutti, maggioranza e opposizione, per promuovere confronto e collaborazione superando le divisioni di parte, lavorando in sinergia con la Giunta, i Comuni, lo Stato e l’Europa.

Il mio obiettivo è contribuire a rendere l’Aula un laboratorio per il Bene Comune: se l’intenzione è quella di favorire il dialogo e la trasparenza, io ci sarò”.