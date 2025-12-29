PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO (PD): “UN IMPEGNO PER MODIFICARE LEGGE SUI COMUNI MONTANI”

Su proposta del Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino ha approvato una mozione con la quale si chiede al Governo di rivedere i criteri per la individuazione dei “comuni montani”

la Mozione di Giovanni Guzzo prevede, come premessa, che

– con la legge 12 settembre 2025, n. 131 (“legge sulla montagna”) sono stati ridefiniti i criteri per la classificazione dei Comuni montani;

– tali criteri, basati prevalentemente su parametri altimetrici e di pendenza, determinano una drastica riduzione dei Comuni riconosciuti come montani;

– l’esclusione dalla classificazione comporta la perdita di agevolazioni e misure di sostegno essenziali per territori già fragili;

 

CONSIDERATO CHE

– la tutela delle zone montane è principio di rilievo costituzionale;

– i criteri esclusivamente tecnici non rappresentano adeguatamente la complessità delle aree interne;

 

RILEVATO CHE

– numerosi Comuni della Provincia di Salerno presentano caratteristiche sostanziali di montanità e svantaggio territoriale;

 

SI PROPONE

di integrare l’ordine del giorno del Consiglio Provinciale del 29 dicembre 2025 con la trattazione dell’argomento in oggetto.

 

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

 

Il Consiglio Provinciale di Salerno

 

DELIBERA

 

  1. di esprimere forte preoccupazione per gli effetti della nuova classificazione dei Comuni montani;
  2. di fare voti al Governo e al Parlamento affinché siano rivisti i criteri di classificazione includendo indicatori socio-economici;
  3. di impegnare il Presidente della Provincia e il Vicepresidente a rappresentare tali istanze nelle sedi istituzionali competenti;
  4. di trasmettere la presente deliberazione alle autorità competenti;
  5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

