MALUMORI IN REGIONE CAMPANIA. AVS FA APPELLO A FICO: “RISTABILISCA CORRETTEZZA”

“Il Consiglio regionale della Campania di oggi si e’ aperto non nel migliore dei modi. Nessuna riunione di maggioranza, nessuna conferenza dei capigruppo e, solo attraverso indiscrezioni raccolte nei corridoi, il gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra ha appreso che alcune forze politiche avrebbero deciso, in totale autonomia, di definire gli assetti istituzionali del Consiglio regionale, ignorando deliberatamente il confronto con l’intera coalizione”. A scriverlo in una nota, Rosario Andreozzi e Carlo Ceparano consiglieri regionali Avs, con Fiorella Zabatta, coportavoce Europa Verde, e Tonino Scala, segretario regionale Sinistra Italiana. “A queste condizioni lo diciamo con assoluta chiarezza: Avs non ci sta. Le scelte che riguardano l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni regionali non possono essere assunte unilateralmente, ne’ possono trasformarsi in atti di forza politica che mortificano il confronto democratico e alterano gli equilibri della coalizione. Nella giornata di oggi, nonostante il metodo adottato, il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha comunque dimostrato senso di responsabilita’, votando il presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza, esclusivamente nell’interesse della stabilita’ istituzionale e in coerenza con le indicazioni del presidente della Regione. Ma sia chiaro: il senso di responsabilita’ non puo’ essere dato per scontato, ne’ puo’ diventare l’alibi per legittimare forzature e decisioni calate dall’alto”, aggiungono. “Le decisioni assunte fino ad oggi – dicono i consiglieri Andreozzi e Ceparano – non consentono ad Aves di svolgere il ruolo politico per il quale e’ stata votata. In assenza di un pieno riconoscimento delle funzioni politiche che rivendichiamo con forza, esprimeremo una valutazione apertamente critica e conseguente. Non si tratta di una questione tecnica o marginale, ma di un nodo politico centrale. Chi pensa di poter procedere escludendo alleati fondamentali da decisioni cosi’ delicate sta mettendo seriamente in discussione la tenuta del campo largo. Una coalizione che, anche a livello nazionale, si fonda sull’equilibrio e sul rispetto reciproco tra Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Proseguire su questa strada significa minare la tenuta politica della coalizione e compromettere fin dall’inizio gli assetti istituzionali della Regione Campania”. Per questo, Avs rivolge un appello diretto a Fico,che e’ anche di garante della coalizione: “Intervenga immediatamente per ristabilire un metodo di lavoro corretto, fermando chi ritiene di poter decidere da solo e di imporre forzature istituzionali”.

