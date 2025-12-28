GIUNTA FICO: TUTTO DOPO IL CONSIGLIO REGIONALE ? PROVA DI TENUTA SUL NOME DI MANFREDI

L’annuncio dei nomi che compongono la Giunta del Presidente della Regione Roberto Fico è rinviata, a quanto pare, al termine della prima seduta del Consiglio Regionale, in programma domani, a Napoli, a partire dalle 11:00. La prova di tenuta della maggioranza e, soprattutto del Partito Democratico, arriverà in Aula, al momento dell’elezione del Presidente del Consiglio che dovrebbe essere Massimiliano Manfredi, esponente del Pd, che sarà proposto a tutte le forze di maggioranza del centro sinistra. Un test che, forse, Fico, vuole effettuare, anche perchè la composizione della Giunta Regionale è, al momento, ferma anche e soprattutto per i veti ed i controveti all’interno del Partito Democratico della Campania.

Share on: WhatsApp