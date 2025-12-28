GIUNTA FICO: TUTTO DOPO IL CONSIGLIO REGIONALE ? PROVA DI TENUTA SUL NOME DI MANFREDI

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

L’annuncio dei nomi che compongono la Giunta del Presidente della Regione Roberto Fico è rinviata, a quanto pare, al termine della prima seduta del Consiglio Regionale, in programma domani, a Napoli, a partire dalle 11:00. La prova di tenuta della maggioranza e, soprattutto del Partito Democratico, arriverà in Aula, al momento dell’elezione del Presidente del Consiglio che dovrebbe essere Massimiliano Manfredi, esponente del Pd, che sarà proposto a tutte le forze di maggioranza del centro sinistra. Un test che, forse, Fico, vuole effettuare, anche perchè la composizione della Giunta Regionale è, al momento, ferma anche e soprattutto per i veti ed i controveti all’interno del Partito Democratico della Campania.

Related Posts

Dicembre 27, 2025

SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “BASTA AGGRESSIONI ALL’INTERNO OSPEDALI”

Dicembre 26, 2025

FRANCO PICARONE (PD): “FEMMINICIDIO, ORA BISOGNA REAGIRE INSIEME”

Dicembre 26, 2025

FERDINANDO ERRICO (FORZA ITALIA): “BOSCO LUCARELLI TRA MIGLIORI SCUOLE, ORGOGLIO DI BENEVENTO”