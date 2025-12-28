A NAPOLI L’EVENTO PER RICORDARE LA DISCESA IN POLITICA DI SILVIO BERLUSCONI

L’appuntamento è a Napoli, come anche a Roma e Milano, il prossimo 23 Gennaio, per ricordare, a tutti i sostenitori di Forza Italia, la discesa in politica di Silvio Berlusconi, avvenuta, esattamente, 32 anni anni fa. Per la Campania, ma in generale per tutto il Sud Italia, l’appuntamento è all’Hotel Vesuvio per un evento molto sentito all’interno del partito degli azzurri.

Tre giorni, tre città. Un solo messaggio: i nostri valori. A 32 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, Forza Italia è ancora qui. In prima linea. Per la giustizia, per la solidarietà, per la crescita. Per la Libertà. E’ questo il breve messaggio pubblicato sulla pagina FB di Forza Italia.