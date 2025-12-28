CONSIGLIO REGIONALE. MARTUSCIELLO (FI): “DA MAGGIORANZA NESSUNA PROPOSTA”

“Sull’atteggiamento che il gruppo di Forza Italia terrà in Consiglio regionale guidano Edmondo Cirielli e Massimo Pelliccia”. Lo afferma Fulvio Martusciello a margine degli auguri di Forza Italia ad Avellino.
“Domani alle 10 Cirielli riunirà i capigruppo e deciderà l’atteggiamento da avere. Non possiamo dire nulla perché al momento nulla ci è stato proposto”, spiega.
“Francamente è un po’ avvilente. Nelle due volte in cui il centrodestra ha avuto la maggioranza, Paola Ambrosio e Paolo Romano furono indicati molti giorni prima del Consiglio regionale”, aggiunge.
“Comunque abbiamo consiglieri regionali con spalle larghe che sapranno farsi valere”, conclude Martusciello.

