PIERO DE LUCA (PD): “COMPLIMENTI E BUON LAVORO A MASSIMILIANO MANFREDI E MAURIZIO PETRACCA”

“Formulo i miei complimenti a Massimiliano Manfredi, nuovo presidente del Consiglio Regionale. Rivolgo gli auguri di buon lavoro a Maurizio Petracca, nominato capogruppo del PD, e a tutto il gruppo consiliare. Parte ufficialmente oggi la nuova consiliatura regionale. Sono certo che le consigliere e i consiglieri democratici sapranno svolgere i loro incarichi con competenza, impegno e dedizione, al servizio del territorio. Il Partito Democratico sarà in prima linea per dare il proprio contributo determinato all’attuazione del programma di governo presentato ai cittadini campani, a partire dalle priorità del lavoro, della sanità, della scuola, del trasporto, dell’ambiente, dello sviluppo economico, continuando a prestare attenzione assoluta ai più fragili e a tutti i territori della nostra Regione. Abbiamo la responsabilità enorme di continuare l’impegno per la nostra terra e di contribuire dalla Campania alla costruzione dell’alternativa di governo nazionale”. Così Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico Campania, in una nota a margine del Consiglio regionale.

