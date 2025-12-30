COMUNE DI SARNO. APPROVATO IL DUP ED IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale, con i soli voti della maggioranza, ha approvato, rispettando il termine di scadenza del 31 dicembre, due atti importanti per la programmazione economica e amministrativa dell’Ente: il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

I documenti contabili approvati rispettano i vincoli di legge e gli equilibri di bilancio, assicurando la continuità dei servizi essenziali e la possibilità di programmare interventi strategici in settori chiave come politiche sociali, manutenzione del territorio, opere pubbliche e sviluppo locale.

“Il bilancio che abbiamo approvato – ha sottolineato il Sindaco Francesco Squillante – non prevede alcun aumento di tasse per i cittadini, nonostante i tagli al Fondo di Solidarietà Comunale da parte del Governo, pari a circa 700.000 euro. È un bilancio che non rappresenta soltanto numeri su un documento, ma uno strumento concreto per programmare interventi mirati, tutelare i servizi essenziali e pianificare iniziative di sviluppo sostenibile, rispondendo fin dai primi mesi del 2026 ai bisogni essenziali della comunità e del territorio e garantendo continuità dei servizi e disponibilità immediata di risorse”.

L’approvazione nei tempi previsti di DUP e bilancio rappresenta un segnale di solidità amministrativa per il Comune di Sarno.

Un passaggio che mette l’Amministrazione Comunale nelle condizioni di poter operare con efficacia e continuità, rispondendo alle esigenze dei cittadini e pianificando con maggiore certezza il futuro della città.

Nella stessa seduta, il Consiglio Comunale, con i soli voti della maggioranza, ha confermato l’IMU (Imposta Municipale Unica) senza alcun aumento per l’ anno 2026, confermando le detrazioni e le esenzioni già approvate per il 2025, così come ha confermato anche per l’ anno 2026 l’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), mantenendo invariata la percentuale dello 0,8 per cento.