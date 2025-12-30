FINE ANNO CON IL BOTTO IN CAMPANIA: ECCO LA GIUNTA REGIONALE DEL PRESIDENTE FICO

Ultimi piccoli dubbi e assegnazione delle deleghe. E’ in sprint finale Roberto Fico per la scelta della squadra degli assessori della Regione Campania che verrà probabilmente annunciata ufficialmente proprio per l’ultimo giorno dell’anno 2025. Roberto Fico ha lavorato nella sede di Santa Lucia, sentendo i nuovi assessori e consultandosi con i leader nazionali del M5s Conte e del Pd Schlein per chiudere la lista della squadra. Al momento la lista degli assessori regionale è praticamente completa. Il Pd avrà Mario Casillo, vicepresidente e con delega ai trasporti, poi ci sarà l’ex sindaco di Vincenzo Cuomo ex sindaco di Portici, mentre il terzo posto in giunta andrà a Andrea Morniroli, che lavora nella coop sociale Dedalus e si occuperà di politiche sociali. Dalla lista di Vincenzo De Luca, terza nella classifica dei voti presi, è stato confermato Fulvio Bonavitacola che farà l’assessore alle Attività produttive della Regione. Accordo totale anche con Avs che avrà come assessore regionale Fiorella Zabatta, dei Verdi, che si occuperà di agricoltura nella Regione, curando le nuove tecnologie in settori importanti di grande export, come la mozzarella e il vino campano. Dal Movimento 5 Stelle arrivano chiari segni per l’ingresso in giunta di Gilda Sportiello, parlamentare del M5S che tornerà a lavorare in Campania dopo aver sostenuto molto Fico durante la campagna elettorale, mentre a Fico resta la scelta dell’assessore per la sua lista regionale che al momento resta un segreto che sta portando avanti soltanto il nuovo governatore. Per il Psi confermato assessore Enzo Maraio, mentre prosegue la trattativa con Matteo Renzi che ha proposto come assessore Teresa Bellanova o la salernitana Angelica Saggese, mentre proseguono le trattative con Mastella che ha proposto assessore Maria Carmela Serluca, attualmente assessore al bilancio nel Comune d Benevento.

