SAN VALENTINO TORIO. APPROVATA IN CONSIGLIO LA SECONDA VARIANTE AL PUC

“Questa sera la maggioranza di governo ha adottato la seconda variante al PUC (Piano Urbanistico Comunale) che riguarda il cambio di destinazione d’ uso di alcune aree destinate allo sviluppo di attivita’ produttive, artigianali, terziarie.” Lo annuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

In maggioranza assente per un lutto familiare solo l’ Assessore Enzo Ferrante, cui va il nostro abbraccio affettuoso per la perdita del caro nonno Antonio.

Assente tutta la minoranza consiliare.

Alla presenza del Prof. Ing. Roberto Gerundo, consulente tecnico del Comune sulle procedure di tipo urbanistico, e dell’ Arch. Onofrio Abronzo, Responsabile del Servizio Urbanistica, la maggioranza ha ottenuto un nuovo e significativo risultato, ovvero quello di adottare una variante di efficientamento urbanistico del PUC, finalizzata soprattutto al raggiungimento di una ottimale densificazione del territorio.

Il principio della densificazione in urbanistica è una strategia di rigenerazione urbana che mira ad aumentare la densità edificata e funzionale in aree urbane già consolidate ma sottoutilizzate, contrastando lo sprawl urbano (dispersione edilizia) e il consumo di suolo, attraverso interventi come l’infill (riempimento) e la sostituzione edilizia, per creare città più compatte, efficienti, ecologiche, socialmente vivaci ed economicamente produttive.

Un altro risultato storico dopo quello dell’ adozione della prima variante di tipo normativo, che e’ ormai nella fase finale di approvazione da parte degli enti sovraordinati.

Tutte procedure finalizzate a semplificare e facilitare la trasformazione urbanistica strategica del territorio, ma sempre in chiave sostenibile e senza alterare i contenuti della programmazione urbanistica originaria.

Una risposta ancora più’ coerente alle esigenze del territorio, degli imprenditori, delle attivita’ economiche esistenti e di quelle insediabili. Un ulteriore passo in avanti per dare efficacia e tempestivita’ alla programmazione urbanistica, nella sua fase attuativa ed esecutiva.

Andiamo avanti per dare sempre più’ opportunita’ al nostro territorio. Alle imprese, alle aziende, agli imprenditori, ai tecnici, ai cittadini tutti.

Ringrazio di cuore per l’ impegno profuso l’ Assessore all’ Urbanistica Enzo Ferrante che ha praticato un lavoro importante per migliorare e facilitare l’ attuazione del PUC, e tutta la maggioranza di governo che si assume l’ onere di semplificare le procedure urbanistiche ed edilizie per lo sviluppo economico del territorio.