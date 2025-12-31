SALERNO. COMUNALI ANTICIPATE AL 2026? ENZO LUCIANO (PD): “NON NE ABBIAMO PARLATO”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Dice e non dice ma lascia, chiaramente, intendere che la strada per le elezioni anticipate, nel Comune di Salerno, alla primavera del 2026 è piu’ che spianata. Il Segretario Provinciale del Partito Democratico Enzo Luciano – che a fine gennaio lascerà l’incarico – in occasione dello scambio di auguri di fine anno, apre la strada all’inizio della campagna elettorale con De Luca candidato Sindaco.

Related Posts

Dicembre 30, 2025

SAN VALENTINO TORIO. APPROVATA IN CONSIGLIO LA SECONDA VARIANTE AL PUC

Dicembre 30, 2025

PELLEZZANO. IL SINDACO FRANCESCO MORRA: “ECCO IL BILANCIO DELL’ANNO 2025”

Dicembre 30, 2025

COMUNE DI SARNO. APPROVATO IL DUP ED IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028