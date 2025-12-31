SALERNO. COMUNALI ANTICIPATE AL 2026? ENZO LUCIANO (PD): “NON NE ABBIAMO PARLATO”

Dice e non dice ma lascia, chiaramente, intendere che la strada per le elezioni anticipate, nel Comune di Salerno, alla primavera del 2026 è piu’ che spianata. Il Segretario Provinciale del Partito Democratico Enzo Luciano – che a fine gennaio lascerà l’incarico – in occasione dello scambio di auguri di fine anno, apre la strada all’inizio della campagna elettorale con De Luca candidato Sindaco.
Related Posts
Dicembre 30, 2025
SAN VALENTINO TORIO. APPROVATA IN CONSIGLIO LA SECONDA VARIANTE AL PUC
Dicembre 30, 2025