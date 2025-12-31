ATTILIO PIERRO LASCIA LA LEGA. LE ROTTURE CON ZINZI PER LE SCELTE SUI TERRITORI

Attilio Pierro, deputato eletto nel Collegio Uninominale del Cilento nelle Politiche del settembre 2022, dopo aver approvato la Legge di Bilancio in aula a Montecitorio, ha comunicato alla Presidenza della Camera la sua decisione di lasciare il gruppo della Lega per aderire al Misto. Almeno in questa prima fase. Una scelta maturata nel corso dell’ultimo anno, collegata anche ad un rapporto conflittuale con Gianpiero Zinzi, Coordinatore Regionale della Lega e deputato del partito di Matteo Salvini. Pierro, soprattutto nell’ultimo periodo, non è stato mai coinvolto nelle decisioni importanti per i territori, a cominciare dalla indicazione del nuovo Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli e di Salerno, giunta, direttamente, dalla Provincia di Caserta. Poi la battaglia (vinta) nelle Regionali 2025 quando tutto il partito era schierato con Tommasetti, consigliere uscente, con il solo Pierro impegnato a sostenere il nome dell’attuale Consigliere Regionale Mimi’ Minella, vincitore della tornata elettorale, tra la sorpresa di tanti.

