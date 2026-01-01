MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “IL PRESIDENTE FICO SI E’ DIMENTICATO DELLA PROVINCIA DI CASERTA”

“Le scelte del Presidente della Regione Roberto Fico sulla composizione della Giunta sono un pessimo segnale per tutta la Provincia di Caserta. All’interno del nuovo esecutivo regionale non vi è un solo rappresentante del nostro territorio che è stato, letteralmente, dimenticato dal nuovo Presidente della Giunta Regionale della Campania.”

E’ quanto dichiara il Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Massimo Grimaldi. Siamo, sinceramente, preoccupati da questo primo segnale politico perchè si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti di una Provincia importante e strategica per tutta la Campania. Cio’ che preoccupa, maggiormente, è il silenzio dei Consiglieri Regionali di maggioranza, eletti in Provincia di Caserta. Noi, da parte nostra, metteremo subito al centro dell’azione politica in Consiglio Regionale le priorità della nostra Provincia.