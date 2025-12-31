CONFAGRICOLTURA CAMPANIA AUGURA BUON LAVORO AL NEO ASSESSORE SERLUCA

“Confagricoltura Campania rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Assessore regionale all’Agricoltura, Mariacarmela Serluca, per l’importante incarico assunto.

L’auspicio è di avviare fin da subito un confronto costruttivo e una collaborazione proficua nell’interesse del settore agricolo campano, delle imprese e dei territori, con l’opportunità di costruire politiche lungimiranti che mettano al centro sviluppo, innovazione e competitività.

Confagricoltura Campania conferma la propria disponibilità a collaborare, in uno spirito costruttivo e responsabile, per valorizzare le eccellenze del territorio, rafforzare le filiere produttive e affrontare insieme le sfide che attendono il settore”. Lo scrive in una nota Fabrizio Marzano, Presidente di Confagricoltura Campania.

