“Confagricoltura Campania rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Assessore regionale all’Agricoltura, Mariacarmela Serluca, per l’importante incarico assunto.
L’auspicio è di avviare fin da subito un confronto costruttivo e una collaborazione proficua nell’interesse del settore agricolo campano, delle imprese e dei territori, con l’opportunità di costruire politiche lungimiranti che mettano al centro sviluppo, innovazione e competitività.
Confagricoltura Campania conferma la propria disponibilità a collaborare, in uno spirito costruttivo e responsabile, per valorizzare le eccellenze del territorio, rafforzare le filiere produttive e affrontare insieme le sfide che attendono il settore”. Lo scrive in una nota Fabrizio Marzano, Presidente di Confagricoltura Campania.
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA AUGURA BUON LAVORO AL NEO ASSESSORE SERLUCA
“Confagricoltura Campania rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Assessore regionale all’Agricoltura, Mariacarmela Serluca, per l’importante incarico assunto.