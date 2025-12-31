ECCO LA GIUNTA REGIONALE DEL PRESIDENTE ROBERTO FICO: TUTTI I NOMI DEGLI ASSESSORI

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori.
Di seguito i nomi e le rispettive deleghe:

Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare
Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio
Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola
Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità
Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico
Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale
Angelica Saggese: Lavoro, Formazione
Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale
Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali
Maria Carmela Serluca: Agricoltura

Il presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

