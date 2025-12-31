CLAUDIA PECORARO (M5S) E’ LA NUOVA ASSESSORA REGIONALE ALL’AMBIENTE

“Accolgo con profondo senso di responsabilità la nomina ad Assessora della Regione Campania con deleghe all’Ambiente, Ciclo integrato delle acque, Politiche abitative e Pari Opportunità. Ringrazio il Presidente Roberto Fico per la fiducia accordatami e per avermi chiamata a svolgere un incarico che considero prima di tutto un servizio verso la comunità campana.”

Lo scrive Claudia Pecoraro, nominata Assessore Regionale all’Ambiente dal Presidente Roberto Fico.

Assumo questo ruolo con la consapevolezza che casa, ambiente e diritti non sono temi separati, ma pilastri di una stessa idea di giustizia sociale. Lavorerò con rigore, competenza e ascolto dei territori affinché la Regione Campania sia sempre più vicina alle persone e capace di garantire diritti reali.

Vengo da un percorso politico e istituzionale costruito sul territorio e continuerò a portare nelle istituzioni regionali la voce delle comunità e ringrazio il Presidente Giuseppe Conte, la comunità del Movimento 5 Stelle e tutte le persone che mi hanno sostenuta e supportata in questo cammino.

La politica ha senso solo se cambia la vita delle persone: questo sarà il metro di ogni mia scelta.