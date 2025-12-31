ANGELICA SAGGESE (CASA RIFORMISTA) E’ LA NUOVA ASSESSORA AL LAVORO E FORMAZIONE

Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti a Tommaso Pellegrino, innanzitutto un amico sincero e leale, un grande leader politico che ha svolto in questi anni un eccellente lavoro in Consiglio Regionale.”
Lo scrive Angelica Saggese, esponente di Casa Riformista.
Sono certa che la competenza, la professionalità, la serietà ed il grande consenso raccolto da Tommaso in quest’ultima competizione elettorale, troveranno presto lo spazio giusto per esprimersi.
A Matteo Renzi, alla sua tenacia ed alla sua determinazione, che ci hanno consentito oggi di ottenere questo importante risultato.
Un ringraziamento speciale al Presidente Roberto Fico per la disponibilità e per la fiducia concesse.
Il lavoro non è solo un tema economico: è dignità, è futuro, è il collante della nostra comunità.
Metteremo in campo ogni risorsa disponibile per garantire ai giovani percorsi formativi d’eccellenza e per sostenere chi oggi si trova in una fase di transizione lavorativa.
La Campania deve diventare un laboratorio di opportunità, dove il talento viene valorizzato e tutelato.
So bene che le sfide sono tante, ma sono convinta che con l’ascolto, la concretezza e il lavoro di squadra potremo dare risposte concrete ai cittadini campani.
Metterò tutto il mio impegno e la mia esperienza al servizio di questa splendida terra.