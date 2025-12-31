ANGELICA SAGGESE (CASA RIFORMISTA) E’ LA NUOVA ASSESSORA AL LAVORO E FORMAZIONE

Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti a Tommaso Pellegrino, innanzitutto un amico sincero e leale, un grande leader politico che ha svolto in questi anni un eccellente lavoro in Consiglio Regionale.”

Il lavoro non è solo un tema economico: è dignità, è futuro, è il collante della nostra comunità.

Metteremo in campo ogni risorsa disponibile per garantire ai giovani percorsi formativi d’eccellenza e per sostenere chi oggi si trova in una fase di transizione lavorativa.

La Campania deve diventare un laboratorio di opportunità, dove il talento viene valorizzato e tutelato.