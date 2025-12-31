PIERO DE LUCA (PD): “GIUNTA FICO DI ALTO PROFILO, ATTUERA’ IL PROGRAMMA ELETTORALE”

– “C’è grande soddisfazione per la definizione degli assetti della Giunta regionale. È stato fatto un lavoro serio e responsabile per mettere in campo energie e competenze di spessore, con l’obiettivo di dare risposte alle esigenze e istanze dei nostri cittadini e dei nostri territori. Ringrazio il Presidente Fico per l’attenzione e la disponibilità manifestata”. Lo dichiara in una nota l’on Piero De Luca, segretario regionale del Pd.“Abbiamo svolto un confronto importante e sempre costruttivo – prosegue – anche con le altre forze politiche e civiche della coalizione. Siamo pienamente soddisfatti per l’esito e per la composizione complessiva della squadra. È una Giunta di alto profilo, che siamo convinti sarà in grado di attuare, insieme al Presidente, il programma di governo che abbiamo presentato ai cittadini. Ci sono esponenti politici ma anche figure espressione della società civile. Il Partito Democratico esprime il Vice Presidente ed è questo motivo di orgoglio ma anche di forte responsabilità. Ora può partire a pieno regime il lavoro, per dare risposte concrete alle attese dei cittadini ed essere all’altezza delle sfide importanti che ci aspettano. Complimenti e buon lavoro a tutte e tutti”, conclude il segretario regionale del Pd.

