MARIO CASILLO, IL SUPER ASSESSORE E VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI ROBERTO FICO

E’ Mario Casillo il super Assessore della Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico: deleghe pesanti come quella ai Trasporti ed ai Lavori Pubblici ma anche un ruolo politico importante, quello di Vice Presidente della Giunta Regionale. E cosi’, come accaduto durante il decennio di De Luca, la carica di Presidente e di Vice ricadono nella stessa Provincia, questa volta quella di Napoli, creando un asse d’acciaio tra il Movimento 5 Stelle di Roberto Fico ed il Partito Democratico di Mario Casillo, Nel frattempo, il nuovo Vice Presidente si appresta ad affrontare i tanti dossier presenti sulla propria scrivania, a cominciare dal delicato tema dei trasporti sull’intero territorio della Regione Campania.