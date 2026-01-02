GIUNTA FICO, NESSUNA CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE. BILANCIO PIU’ LONTANO

Non c’è, ancora, la prima convocazione della Giunta Fico in Regione Campania ed il Bilancio di Previsione, almeno per il momento, sembra ancora lontano dalla sua approvazione. Sono queste le principali novità che arrivano da Napoli, dopo la formazione della Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico. In attesa della convocazione del prossimo Consiglio Regionale – che potrebbe tenersi entro la metà di Gennaio – non ci sono ancora indicazioni precise sul Bilancio di Previsione che dovrà prima essere approvato in Giunta, poi transitare nella Commissione Bilancio ed, infine, approdare in Aula per la sua approvazione definitiva. I tempi, rispetto alle previsioni, si allungano: il Consiglio Regionale potrebbe discutere ed approvare il Bilancio di Previsione 2026 non prima della metà del mese di Febbraio, prolungando di un mese l’esercizio provvisorio dell’Ente Regione Campania.