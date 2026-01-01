CONSIGLIO REGIONALE: AL VIA LA CORSA PER LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

Tre al Partito Democratico, due per il Movimento 5 Stelle, due per la lista A TESTA ALTA ed una per AVANTI PSI. E’ questa la geografia politica delle Presidenze delle Commissioni Consiliari Permanenti del Consiglio Regionale delle Campania. Nel corso della prossima seduta del Consiglio – che non si terrà prima della metà di Gennaio – i partiti dovranno comunicare al Presidente del Consiglio Massimiliano Manfredi i consiglieri che fanno parte delle rispettive commissioni consiliari che, una volta composte, dovranno convocarsi per la elezione del Presidente e dell’intero Ufficio di Presidenza. Al Pd andranno le Commissioni pesanti come Sanità e Bilancio, deleghe che il Presidente della Regione Roberto Fico terrà per se, almeno in questa prima fase. Il M5S, invece, potrebbe ottenere quella dei Traporti e Lavori Pubblici, in perfetta alternanza con l’assessorato che è nelle mani di Mario Casillo (Partito Democratico). Per la lista AVANTI PSI la Presidenza della Commissione sarà assegnata al Consigliere Regionale Giovanni Mensorio, mentre l’ex Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero (A Testa Alta) potrebbe essere il Presidente della Commissione Statuto.

