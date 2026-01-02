DE LUCA LANCIA MESSAGGIO A FICO: “TIENE DELEGHE SANITA’ E BILANCIO ? SONO COSE DIFFICILI”

“Ho visto che restano in capo al presidente le deleghe alla sanità e bilancio. Sono cose difficili, c’è bisogno di collaborazione”. Lo ha detto l’ex Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando nel corso del consueto appuntamento social del venerdì della nuova giunta regionale della Campania, presieduta da Roberto Fico. De Luca anche su altri campi si è detto pronto ad operare con spirito di collaborazione auspicando che non ci allontani “nemmeno di una virgola dal rigore spartano con il quale abbiamo governato” e che si “segua un metodo di lavoro rigoroso e corretto”. Sulla vicenda della querela a Report che Fico ha annunciato di ritirare, De Luca ha spiegato che “non può essere ritirata perché non è stata ancora depositata”, ribadendo che presenterà però la querela a titolo personale “per difendere un principio di correttezza”. “La libertà dei giornalisti è un diritto da difendere ma non è un diritto quello di mentire e non ci può nascondere dietro posizione di vittimismo”, ha ripreso De Luca, attaccando di nuovo la trasmissione che aveva dedicato un servizio alla sanità in Campania e citando una sentenza della Cassazione. Per l’ex governatore “la libertà dei giornalisti va difesa con i denti insieme però al principio di responsabilità; per questo farò la querela per diffamazione a Report anche per tutelare coloro che hanno lavorato per la sanità in Campania”.

