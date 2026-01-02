IL PD E LE PRESIDENZE DELLE COMMISSIONI: APPARTENENZA AL PARTITO ED ESPERIENZA MATURATA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Maurizio Petracca, nei prossimi giorni, comunicherà al Presidente del Consiglio i nomi dei membri del Gruppo che andranno a comporre le singole commissioni consiliari, indicando, anche, i nomi dei Presidenti. Per il Partito Democratico ci sono tre Presidenze di Commissione: Sanità, Bilancio ed una di seconda fascia. Quali sono i nomi sui quali il Partito Democratico punterà ? In corsa, anche se bisognerà valutare anche la storicità dell’appartenenza al partito, ci sono i Consiglieri Regionali Corrado Matera, Bruna Fiola e Marco Villano. Non è escluso, pero’, che dal novero dei papabili Presidenti di Commissione qualcuno possa essere escluso, proprio alla luce dalla valutazione dei criteri imprescindibili per la collocazione in un ruolo di grande importante e delicatezza.

Related Posts

Gennaio 2, 2026

GIUNTA REGIONALE, CUOMO INCOMPATIBILE? MARTUSCIELLO (FI): “IL PD INDICHI UNA DONNA”

Gennaio 2, 2026

DE LUCA LANCIA MESSAGGIO A FICO: “TIENE DELEGHE SANITA’ E BILANCIO ? SONO COSE DIFFICILI”

Gennaio 2, 2026

ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “FINANZIARIA, OK GRAZIE A NOI PER SGRAVIO AGENTI ASSICURATIVI”