IL PD E LE PRESIDENZE DELLE COMMISSIONI: APPARTENENZA AL PARTITO ED ESPERIENZA MATURATA

Il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Maurizio Petracca, nei prossimi giorni, comunicherà al Presidente del Consiglio i nomi dei membri del Gruppo che andranno a comporre le singole commissioni consiliari, indicando, anche, i nomi dei Presidenti. Per il Partito Democratico ci sono tre Presidenze di Commissione: Sanità, Bilancio ed una di seconda fascia. Quali sono i nomi sui quali il Partito Democratico punterà ? In corsa, anche se bisognerà valutare anche la storicità dell’appartenenza al partito, ci sono i Consiglieri Regionali Corrado Matera, Bruna Fiola e Marco Villano. Non è escluso, pero’, che dal novero dei papabili Presidenti di Commissione qualcuno possa essere escluso, proprio alla luce dalla valutazione dei criteri imprescindibili per la collocazione in un ruolo di grande importante e delicatezza.

