CONSIGLIO REGIONALE. A TESTA ALTA, IN TRE PER DUE POLTRONE DA PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Sono tre i Consiglieri Regionali, eletti nella lista A TESTA ALTA, in corsa per la carica di Presidente di Commissione: Luca Cascone, Gennaro Oliviero e Giovanni Porcelli. In queste ore le trattative stanno diventando piu’ intense, anche perchè i tempi per la comunicazione dei nomi dei Presidenti stringono in vista della prossima seduta del Consiglio Regionale della Campania, in programma, con ogni probabilità, per la metà del mese di Gennaio. Lunedi’ 7 Gennaio, infatti, il Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi ha convocato la riunione dei Capirguppo, proprio per discutere della data della seconda seduta del Consiglio Regionale e del relativo ordine del giorno.

