COMUNE DI SARNO. FORZA ITALIA: “NESSUN FUTURO POLITICO CON IL SINDACO SQUILLANTE”

Dopo mesi di equilibrio instabile nella maggioranza guidata dal sindaco Francesco Squillante, Forza Italia a Sarno volta pagina, serra le fila e ritrova una linea politica chiara e riconoscibile. Il partito azzurro archivia definitivamente l’esperienza di sostegno all’amministrazione comunale e ufficializza il ritorno all’opposizione, rilanciando identità, visione e appartenenza al centrodestra.

A dare il segno politico più netto del nuovo corso è stato l’ex consigliere comunale Giuseppe Agovino, riferimento storico del partito berlusconiano a Sarno. Agovino ha spiegato come il sostegno iniziale al progetto Squillante fosse nato in una fase di cortocircuito del centrodestra, all’interno di un disegno civico e ibrido che avrebbe dovuto guardare al futuro della città. Un progetto che, col passare del tempo, ha però mostrato tutti i suoi limiti.

“Ci troviamo di fronte a una maggioranza ripiegata sulle posizioni del sindaco, priva di una visione e di un vero progetto di città. Non crediamo più in questo percorso politico. Abbiamo sostenuto un progetto politico come quello di Squillante, che era un progetto ibrido, perché avremmo voluto dare man forte a un progetto che guardasse al futuro. Ci siamo accorti, però, che questa maggioranza di fatto non guarda al futuro. Si tratta di una maggioranza più attinta alle posizioni del sindaco, una maggioranza che non ha un progetto di città, nonostante la grande esperienza del sindaco stesso oggi si prova ad arrancare sotto ogni punto di vista e quindi non crediamo in un futuro politico in questa parte. Vogliamo ricostruire, vogliamo rilanciare, vogliamo riprenderci la nostra identità, vogliamo dimostrare alla gente anche la capacità di pensiero e di visione che ha il nostro partito, la nostra classe dirigente e poi seguirà altro”. Da qui la scelta di ricostruire, rilanciare e riappropriarsi dell’identità di Forza Italia, puntando su una classe dirigente capace di offrire idee, visione e prospettive alla comunità sarnese, in piena coerenza con il centrodestra regionale.

La decisione locale si inserisce in un quadro politico più ampio, come ha evidenziato il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, intervenuto alla conferenza stampa tenutasi venerdì pomeriggio per ufficializzare la decisione. Martusciello ha rivendicato i numeri e la crescita del partito in Campania – più voti rispetto alle regionali del 2020, oltre 16mila iscritti e sei consiglieri regionali – ribadendo l’impegno a ricostruire il centrodestra in ogni territorio della regione. “A Sarno – ha spiegato – seguiamo la scelta dei nostri consiglieri comunali: da oggi saremo un’opposizione costruttiva, ma pur sempre opposizione”.

Sulla stessa linea il sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, che ha rimarcato come non ci fossero più le condizioni politiche per continuare a sostenere l’amministrazione comunale, nonostante la collaborazione istituzionale garantita in questi anni, anche su dossier delicati come la vicenda dei risarcimenti legati all’alluvione del 1998. “La nostra – ha chiarito – sarà un’opposizione responsabile e attenta, ma il sostegno politico non è più possibile”.

A confermare il cambio di passo anche le consigliere comunali Maria Rosaria Aliberti e Veronica De Filippo, che hanno ufficializzato il posizionamento all’opposizione del gruppo di Forza Italia in consiglio comunale. “Forza Italia ha appoggiato Francesco Squillante alle scorse elezioni e praticamente non avendo più la visibilità, l’opportunità di avere la giusta visibilità tra le file della maggioranza ho percorso l’unica scelta percorribile che è quella insomma dell’opposizione, non potevamo essere più zittiti, non potevamo essere più ostacolo di un compromesso e mentre altre persone elette con i consensi di Forza Italia hanno scelto delle diverse vie d’uscita, io in linea e coerente alle mie idee liberali ho scelto comunque di passare all’opposizione con la consigliera capogruppo Maria Rosari Aliberti”, dice la De Filippo. Idee chiare anche per la Aliberti: “Forza Italia sta all’opposizione per quanto mi riguarda e lo voglio dire, anzi ribadire in maniera ferma e decisa, io sono sempre stata all’opposizione dal primo giorno. Ora Forza Italia sta all’opposizione come gruppo costituito da me, la sottoscritta che assume il ruolo di capogruppo e dalla consigliera Veronica Di Filippo”, ha detto.

Un passaggio politico che segna la fine di una stagione ibrida e l’inizio di una nuova fase per Forza Italia a Sarno, all’insegna della coerenza, dell’identità e della ricostruzione del centrodestra, dentro e fuori il consiglio comunale.