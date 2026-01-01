CAVA DE’ TIRRENI. PACE FATTA TRA SENATORE ED IL PD: PRONTA LA CANDIDATURA A SINDACO

L’ex Vice Sindaco di Cava de’ Tirreni Nunzio Senatore ritrova il sereno all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno: dopo i malumori delle scorse settimane, Senatore, che ha anche partecipato allo scambio di auguri di fine anno all’interno della sede provinciale del Pd, potrebbe essere il nome sul quale puntare per la prossima tornata elettorale di Primavera.
Risalgono, dunque, le quotazioni di Nunzio Senatore, primo dei non eletti nella lista per le Regionali A TESTA ALTA, alle spalle di Luca Cascone: nelle prossime settimane Senatore potrebbe ricevere, nuovamente, la delega da Vice Sindaco da parte del Sindaco Servali per poi iniziare la sua campagna elettorale verso le Comunali 2026 di Cava de’ Tirreni.