CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI CONVOCA I FEDELISSIMI PER LA SCELTA DEL CANDIDATO SINDACO

Il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli ha deciso di scegliere: i suoi fedelissimi, tra consiglieri comunali ed assessori, sono stati convocati per la serata di domani, domenica 4 Gennaio, a partire dalle 17:30, per una riunione preparatoria in vista delle prossime elezioni Comunali di Primavera. Dopo i primi passi in avanti del Centro Destra ed anche di un pezzo del centro sinistra, Servalli ha deciso di rompere gli indugi e di affrontare, all’interno del perimetro del’attuale maggioranza di governo, la scelta sul nome sul quale puntare in vista delle prossime elezioni comunali, alle quali l’attuale sindaco non potrà partecipare da candidato primo cittadino, avendo raggiunto il limite del secondo mandato. Sul tavolo della riunione di domani, a quanto si apprende, ci saranno i nomi dell’attuale assessore Antonella Garofalo e del Consigliere Comunale Armando Lamberti.

