GIUSEPPE LANZARA (PD): “IL CONTRIBUTO DEI CATTOLICI POPOLARI PER UN PD PIU’ FORTE”

La mia esperienza politica nasce dalle giovanili de La Margherita prima e dal progetto dall’Ulivo di Prodi poi, un vero e proprio laboratorio politico: aperto, riformista, capace di tenere insieme valori, competenze e visione. In quegli anni – a livello provinciale, regionale e nazionale – si è costruita una stagione di dialogo fecondo tra culture diverse, con un forte radicamento nel mondo cattolico impegnato nel sociale, nell’amministrazione e nella cura delle comunità.

Lo scrive Giuseppe Lanzara, Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, esponente del Partito Democratico.

Il Partito Democratico è figlio anche di quella storia. E credo che oggi, più che mai, sia fondamentale rafforzare la presenza e il contributo dei cattolici democratici all’interno del PD. Non per nostalgia, ma per responsabilità.

Responsabilità verso un partito che vuole essere popolare, plurale, capace di parlare ai territori e di interpretare i bisogni reali delle persone.

Il pensiero cattolico democratico ha dato e può continuare a dare molto: una visione della politica come servizio, attenzione alla giustizia sociale, alla dignità del lavoro, alla coesione delle comunità, alla solidarietà intergenerazionale.

Valori che non sono mai stati di parte, ma profondamente democratici.

Rafforzare questa presenza significa arricchire il PD, renderlo più forte, più credibile, più vicino alla vita quotidiana dei cittadini. Significa continuare a costruire un partito che non rinuncia alla complessità, ma la governa, che non alza muri, ma crea legami.

Con questo spirito porto avanti il mio impegno e la mia candidatura al Consiglio Provinciale nella lista del Partito Democratico: per dare continuità a una storia importante e contribuire, insieme, a scrivere una nuova pagina di buona politica.