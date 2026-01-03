GIANPIERO ZINZI (LEGA): “CHIARIRE CONFLITTI D’INTERESSE DELL’ASSESSORE REGIONALE MORNIROLI”

“Leggiamo dai giornali di oggi che il neo assessore regionale alla Scuola e alle Politiche Sociali, Andrea Morniroli, per evitare conflitti d’interesse, si è dimesso dal consiglio di amministrazione di una delle più importanti cooperative sociali di Napoli e della Campania. Tuttavia, apprendiamo che la carica di presidente di questa società cooperativa, che riceve anche finanziamenti regionali, continuerà a essere ricoperta da sua moglie. Ma stiamo scherzando? Se fosse confermata questa notizia, sarebbe una grande presa in giro a danno di tutti i cittadini campani.

Dopo il caso Cuomo – il sindaco di Portici nominato assessore regionale in evidente situazione di incompatibilità, caso che la Lega ha sollevato per prima e sul quale avevamo pienamente ragione – si faccia subito chiarezza su questa ennesima e imbarazzante storia di approssimazione e faciloneria che accompagna la nascita della Giunta Fico. Un’altra brutta figura.

Ancora una volta il PD, che ha indicato come assessori sia Cuomo sia Morniroli, mostra tutta la sua doppia morale: il partito della Schlein fa valere le regole, i conflitti d’interesse, i buoni principi e le pari opportunità a corrente alternata, cioè quando conviene a loro. Quando non conviene, come in questo caso, si fa finta di nulla”.

Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.