PIERO DE LUCA (PD): “PIENA SOLIDARIETA’ ALLA REDAZIONE DI NAPOLI DI REPUBBLICA”

Piena solidarietà alla redazione di Repubblica di Napoli per il furto di computer avvenuto negli uffici del quotidiano.

Si tratta di un azione criminale grave ed inaccettabile – dichiara il segretario del PD Campania, l’on. Piero De Luca – che colpisce un luogo di lavoro, ma anche un presidio fondamentale di informazione e di democrazia. Esprimiamo la nostra vicinanza ai giornalisti e a tutta la redazione di Repubblica Napoli, auspicando che le indagini in corso portino rapidamente all’individuazione dei responsabili”.

De Luca conclude che “tutelare chi ogni giorno informa i cittadini significa difendere un diritto essenziale della collettività. Per questo – conclude – rinnoviamo il nostro sostegno al lavoro prezioso dell’informazione”.

