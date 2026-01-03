CONSIGLIO REGIONALE. ALAIA (CASA RIFORMISTA) SARA’ ELETTO QUESTORE AL POSTO DI AVETA (M5S)

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il cambio di guardia è in programma, già, nel prossimo Consiglio Regionale: Vincenzo Alaia (Casa Riformista) prenderà il posto di Raffaele Aveta come Questore in capo alla maggioranza. L’elezione, lo scorso 29 Dicembre, del Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle, frutto di un momento di rottura tra Casa Riformista ed il resto della maggioranza, verrà ripetuta proprio nel corso della prossima seduta del Consiglio Regionale della Campania, in programma, con ogni probabilità, per la metà di Gennaio. Dopo le dimissioni di Aveta, l’Aula sarà chiamata ad eleggere il nuovo Questore che sarà Vincenzo Alaia, nella scorsa consiliatura Presidente della Commissione Sanità.

Related Posts

Gennaio 3, 2026

ANTONIO IANNONE (FDI): “CON GIUNTA FICO SIAMO ALLE COMICHE INIZIALI”

Gennaio 3, 2026

CONSIGLIO REGIONALE. A TESTA ALTA, IN TRE PER DUE POLTRONE DA PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Gennaio 2, 2026

IL CASO DELL’ASSESSORE REGIONALE ENZO CUOMO: DIMISSIONI DA SINDACO TROPPO TARDI