CONSIGLIO REGIONALE. ALAIA (CASA RIFORMISTA) SARA’ ELETTO QUESTORE AL POSTO DI AVETA (M5S)

Il cambio di guardia è in programma, già, nel prossimo Consiglio Regionale: Vincenzo Alaia (Casa Riformista) prenderà il posto di Raffaele Aveta come Questore in capo alla maggioranza. L’elezione, lo scorso 29 Dicembre, del Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle, frutto di un momento di rottura tra Casa Riformista ed il resto della maggioranza, verrà ripetuta proprio nel corso della prossima seduta del Consiglio Regionale della Campania, in programma, con ogni probabilità, per la metà di Gennaio. Dopo le dimissioni di Aveta, l’Aula sarà chiamata ad eleggere il nuovo Questore che sarà Vincenzo Alaia, nella scorsa consiliatura Presidente della Commissione Sanità.

