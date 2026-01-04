VIETRI SUL MARE. IL SINDACO DE SIMONE ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO ALLARGAMENTO PORTO COMMERCIALE

Questa mattina, il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, insieme a una rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, ha partecipato a un sit-in di protesta sull’arenile di via Ligea. Il sit-in, organizzato da diverse organizzazioni ambientaliste, si è tenuto per opporsi all’ampliamento del Porto di Salerno, in particolare alla modifica del molo di Ponente prevista dal masterplan per l’ampliamento del porto commerciale.

Il sindaco De Simone ha espresso le sue preoccupazioni, affermando che l’allargamento del molo di Ponente comporterebbe una traiettoria molto più bassa per le navi in entrata e in uscita dal porto, avvicinandola pericolosamente alla linea di costa. Ha inoltre sottolineato che l’intervento altererebbe in modo significativo il fondale marino della Costiera Amalfitana. Il Comune di Vietri sul Mare, insieme alla Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e all’amministrazione di Cava de’ Tirreni, si è già espresso negativamente sull’intervento. Il sindaco De Simone ha ribadito il loro impegno a portare la questione in tutte le sedi opportune.

Pur sostenendo la crescita economica del territorio, che include il porto di Salerno, il sindaco De Simone ha sottolineato l’importanza di preservare la Costiera Amalfitana, una preziosa risorsa economica per il turismo e un patrimonio ambientale dell’Unesco. Ha espresso la convinzione che sia possibile trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di sviluppo economico senza compromettere l’integrità ambientale e il valore turistico della Costiera.