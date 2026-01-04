BARONISSI SI PREPARA A VIVERE LA GIORNATA DEDICATA ALL’ARRIVO DELLA BEFANA

La città di Baronissi si prepara a celebrare l’arrivo della Befana con un pomeriggio di festa, spettacolo e animazione per grandi e piccini. Lunedi 5 gennaio, Corso Garibaldi e la Villa Comunale ospiteranno una serie di iniziative pensate per chiudere in allegria le festività natalizie, valorizzando le tradizioni locali e promuovendo la partecipazione di tutta la comunità. L’appuntamento prevede musica, spettacoli, animazione per bambini e momenti di intrattenimento diffusi lungo le vie principali della città. Le attività prenderanno il via nel primo pomeriggio con animazioni dedicate ai più piccoli, laboratori creativi, punti fotografici a tema e spettacoli itineranti, mentre la Befana arriverà con la sua pedana danzante per distribuire dolci e regali ai bambini presenti. L’evento sarà accompagnato da esibizioni musicali in diverse postazioni, con artisti locali e gruppi musicali che animeranno Corso Garibaldi e la Villa Comunale. In concomitanza con la festa, alle ore 20:00, presso il Cimitero Storico, si terrà la Santa Messa della Vigilia dell’Epifania, presieduta dal parroco Don Giuseppe Giordano, con apertura straordinaria del cimitero dalle 17:00 alle 21:30. La celebrazione sarà un momento di raccoglimento e di riflessione per la comunità, unendo spiritualità e tradizione.

“La Befana è un’occasione per far vivere la città e creare momenti di aggregazione e partecipazione,” dichiara la Sindaca Anna Petta. “Vogliamo che ogni angolo di Baronissi diventi uno spazio di incontro, dove bambini, famiglie e cittadini possano condividere gioia, cultura e tradizione. È un evento che unisce divertimento e socialità, promuovendo al contempo il nostro territorio e le attività locali.”

Il Consigliere comunale con delega agli eventi, Antonio Santoro, aggiunge: “L’organizzazione della Befana rappresenta il frutto di un lavoro di squadra che mette al centro le persone e il territorio. Ogni iniziativa è pensata per rendere Baronissi più accogliente e viva, offrendo momenti di socialità e divertimento. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento: associazioni, volontari e operatori locali.”