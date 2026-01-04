COMUNE DI SARNO. TUTTO PRONTO PER L’EVENTO NOTTE BIANCA DEL 5 GENNAIO

Domani, 5 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.30, torna la Notte Bianca a Sarno: la grande notte della musica che trasformerà tutto il centro città in un grande palcoscenico all’aperto.

La Notte Bianca coinvolgerà tutto il centro della città con un ricco programma di musica, artisti di strada, spettacoli itineranti, animazione, giocolieri, scuole di ballo, musica popolare con tammorre e street food, con tante sorprese per i bambini: grande attesa anche per i personaggi degli Avengers e per lo spettacolo “Il Gran Galà degli Unicorni”. Non mancherà la magia della Befana in Piazza IV Novembre, dove la Casetta accoglierà i più piccoli con regali e sorrisi. Il momento clou è atteso alle 21:30 in Piazza 5 Maggio con il concerto di Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, per lo show “Musicae Loci”, un viaggio dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni musicali italiane.

La Notte Bianca di Sarno sarà soprattutto una serata di shopping per le strade della città, con i saldi a fare da richiamo e le attività commerciali del centro pronte ad accogliere cittadini e turisti tra vetrine illuminate fino a tardi e passeggiate tra le vie animate dell’evento, in un clima di festa che accompagnerà lo shopping per tutta la serata.