ATTILIO PIERRO E MIMI’ MINELLA: DOPO L’ADDIO ALLA LEGA L’INCONTRO CON I TERRITORI

Un incontro con gli elettori ed i territori dopo il successo elettorale delle Regionali dello scorso 23 e 24 Novembre: il deputato Attilio Pierro ed il Consigliere Regionale Mimi’ Minella, nella serata di ieri, hanno tenuto una riunione per salutare il nuovo anno e per brindare all’elezione in Consiglio Regionale. Tanto Pierro a Roma quanto Minella a Napoli hanno dato addio alla Lega di Matteo Salvini, passando all’interno del Gruppo Misto a Montecitorio ed in Consiglio Regionale. Nelle prossime settimane entrambi potrebbe fare un nuovo passo politico, aderendo ad un partito del Centro Destra. Sono tante le voci che danno sia Pierro che Minella vicinissimi all’adesione a Forza Italia ma i tempi per la scelta potrebbero essere piu’ lunghi del previsto.

