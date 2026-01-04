LEGA A SALERNO: DA ROMA IN ARRIVO IL NUOVO COMMISSARIO LUIGI BARONE

Arriva da fuori Salerno, dalla Provincia di Benevento per la precisione, il nuovo Commissario Provinciale della Lega: si tratta di Luigi Barone, uno dei fedelissimi del sottosegretario Durigon, plenipotenziario del partito di Matteo Salvini in Campania. Nei prossimi giorni la nomina sarà ufficializzata da parte del Coordinatore Regionale Gianpiero Zinzi che, dopo le dimissioni polemiche del deputato Attilio Pierro, ha ascoltato anche i rappresentanti territorio del partito, a cominciare dall’ex Consigliere Regionale Aurelio Tommasetti per finire al Consigliere Comunale della Lega Dante Santoro. Alla fine, a quanto si apprende, la scelta è ricaduta su di un nome esterno al territorio della Provincia di Salerno.

