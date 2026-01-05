PROVINCIALI 2026. LA GUERRA A COLPI DI VOTI NEL PD PER LA CARICA DI VICE PRESIDENTE

E’ una vera e propria guerra, all’ultimo voto, quella in atto, all’interno del Partito Democratico, tra i sindaci candidati al Consiglio Provinciale di Salerno. Quando manca poco meno di una settimana al voto di Domenica 11 Gennaio, i giochi sono ancora aperti, anche perchè le preferenze dei Consiglieri Comunali di Salerno, a causa del peso del voto ponderale, potranno spostare tutti gli equilibri nella lista del Pd. In palio, è inutile girarci intorno, c’è il ruolo da Vice Presidente, da due anni nella mani di Giovanni Guzzo: le imminenti dimissioni di Vincenzo Napoli, da Sindaco di Salerno, porteranno la Provincia ad essere guidata proprio dal Vice, fino alle prossime elezioni Provinciali alle quali, a quanto si apprende, sarà candidato Vincenzo De Luca, dopo la vittoria alle Comunali di Primavera.

