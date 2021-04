A ROMA INCONTRO DI MAIO-MARAIO (PSI): “OCCASIONE PER DISCUTERE DI EUROPA E DI PNRR”

“Questa mattina a Roma ho incontrato il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , per discutere di Europa e del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’Italia oggi ha una grande occasione di crescita e di sviluppo legata a questa grande opportunità che l’Europa ci mette a disposizione.”

Lo annuncia il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio.

Il Governo Draghi è impegnato a spendere al meglio questi fondi e ho rappresentato al Ministro che per i socialisti è necessario farlo soprattutto in settori cruciali per la crescita del Paese, a partire dai giovani e dalle infrastrutture.

È stata un’importante occasione di confronto, che ci consente di auspicare nel breve periodo interventi strategici per la ripresa, sulla base di uno scenario internazionale che vede nell’Europa il nostro fondamentale riferimento politico ed istituzionale.