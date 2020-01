A SCAFATI IL PD CHIUDE BOTTEGA E LANCIA LA CANDIDATURA DI CATALANO PER LE REGIONALI

Il Partito Democratico di Scafati chiude bottega e, per motivi di carattere economico, lascia la sua sede cittadina sotto la quale, da qualche giorno, campeggia il cartello AFFITTASI. Un duro colpo per il PD di Scafati che, dopo le elezioni comunali della primavera del 2019, non ha ancora riavviato una operazione di riorganizzazione sul territorio. Manca la sede ma non manca il nome del candidato per le prossime elezioni regionali, espressione del Partito Democratico del centro dell’Agro: si parla, con insistenza, della discesa in campo, nella lista del Partito Democratico per le Regionali 2020, di Mario Catalano, attualmente Presidente Regionale di Federcoop, la lega di tutte le cooperative esistenti in Campania.

Share on: WhatsApp