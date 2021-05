ACCONTI IRAP RINVIATI A SETTEMBRE. STOP CARTELLE E DA GIUGNO NOTIFICHE MIRATE

Slitta al 30 settembre il termine per il pagamento del primo acconto Irap cancellato l’anno scorso dal decreto di maggio, ma tornato in vita come forma di restituzione per le aziende che hanno superato le soglie degli aiuti di Stato fissate dal Temporary Framework. La proroga è stata confermata dal ministero dell’Economia con la formula ormai abituale del «comunicato legge», con cui Via XX Settembre anticipa il contenuto di provvedimenti che arrivano in ritardo sulle scadenze da far slittare. Un altro comunicato conferma poi un’altra notizia circolata nei giorni scorsi: quella di un nuovo allungamento di un mese per il congelamento della riscossione che ferma fino al 31 maggio il pagamento delle cartelle e i quasi 40 milioni di atti del Fisco fin qui bloccati dalle regole emergenziali. Da giugno, nei piani del governo, gli invii dovrebbero ripartire, ma con criteri selettivi per evitare di colpire nella fase delicata della ripartenza le attività economiche più colpite dalla crisi.

