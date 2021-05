Questa volta ci sono le firme da raccogliere per la riapertura di un ufficio Postale nella località Serroni ed al banchetto, predisposto nella domenica mattina di maggio, c’è anche il candidato sindaco di Battipaglia Antonio Visconti. Via giacca e cravatta, pronto a chiedere il sostegno ai cittadini per una iniziativa che interessa uno dei rioni piu’ importanti del centro della Piana del Sele.

“Anche oggi siamo a Serroni con proposte concrete che risolvano i problemi dei cittadini.

Con il Movimento Pro Battipaglia e Liberali e Solidali

raccogliamo le firme per l’apertura di un ufficio postale nel quartiere.

Oltre 10.000 persone vivono ancora oggi senza questo essenziale servizio.

Sensibilizzeremo sulla questione la viceministro Anna Ascani, con delega alle telecomunicazioni.”