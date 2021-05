AGROPOLI. COPPOLA ED ALFIERI INAUGURANO IL NUOVO CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO

“Questa mattina abbiamo inaugurato la nuova sede del Circolo PD. Si trova in via Simeoni. L’abbiamo intitolata a Ferdinando Farro, un amico prima che un politico, moderato e deciso che ancora oggi rappresenta il mio esempio, nella vita di tutti i giorni come in quella amministrativa.”

Lo scrive Adamo Coppola, Sindaco di Agropoli che, questa mattina, insieme al sindaco di Capaccio Franco Alfieri, ha inaugurato il nuovo Circolo PD del centro del Cilento.

“Il PD, nonostante tutto, resta il mio partito, è stato centrale durante le scorse amministrative e resterà tale anche nel prosieguo. Una bella squadra, una classe dirigente capace che ha ancora tanta voglia di lavorare per lo sviluppo della nostra Agropoli e dell’intero territorio”