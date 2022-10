ACLI SALERNO. INIZIATIVA PER SOSTENERE L’AGRICOLTURA BIOLOGICA IN PROVINCIA

Nell’ambito della Misura 1.0 a valere sulla programmazione PSR 2014-2020 saranno realizzati nel mese di novembre dei corsi gratuiti in materia di agricoltura biologica.

L’iniziativa promossa dal Caa Acli Salerno diretto dalla responsabile provinciale Gilda Zaccardi in sinergia con l’Ente FP “T-Forma” si avvale della collaborazione del Comune di Albanella che ha individuato l’autorevole sede di palazzo Spinelli, quale sede corsuale per 30 operatori del comparto che aderiscono all’azione formativa, che unirà alla presenza in aula la formazione in campo c/o aziende bio del territorio.

Iniziativa accolta e sostenuta dal Sindaco, Renato Iosca che sin da subito ha colto l’importanza di qualificare sempre al meglio l’offerta formativa per gli imprenditori del comparto di un ambito territoriale dalla grande tradizione e vocazione agro-alimentare. “Abbiamo accolto la proposta di soggetti credibili che da anni operano nel comparto a sostegno delle aziende agricole e dei suoi lavoratori. Questo ci consentirà di costruire insieme azioni e percorsi a favore di un comparto che oggi vive grandi difficoltà. E’ nostra intenzione ampliare l’offerta anche a futuri corsi su Olivicoltura e Vitivinicolo, produzioni del territorio di grande respiro e valore”

I corsi completamente gratuiti e tenuti da docenti agronomi si svolgeranno nella fascia oraria pomeridiana dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Saranno rivolti ad operatori del settore agricolo, alimentare e forestale e agli addetti dei gestori del territorio sia pubblici che privati, di età compresa tra 18 e 65 anni anche non residenti nel Comune.

Saranno previsti rimborsi spese di partecipazione in forma di buoni carburanti ed a conclusione del percorso formativo saranno rilasciati attestati di partecipazione e certificazioni con validità europea.

“Essendo il nostro un territorio a forte vocazione agricola – spiega l’assessora agli affari generali Maria Gorrasi – abbiamo ritenuto opportuno offrire tutto il supporto possibile per accogliere queste opportunità che il PSR offre, così da fornire competenze ulteriori ai nostri agricoltori. Cercheremo di farlo diventare un appuntamento annuale“.

Le iscrizioni saranno possibili sino al prossimo venerdì 28 ottobre recandosi all’ufficio protocollo del Comune o scrivendo agli uffici del Caa Acli Salerno a mezzo mail g.zaccardi.salerno001@caa-acli.it