PIERO DE LUCA (PD): “PROROGARE SGRAVI FISCALI 30% PER ASSUNZIONI MEZZOGIORNO”

“Dobbiamo fare ogni sforzo possibile nelle prossime settimane per prorogare la misura, in scadenza il 31 dicembre prossimo, che consente alle imprese del Sud di avere il 30% degli sgravi contributivi sulle nuove assunzioni”. Così Piero de Luca, deputato del Partito democratico, che oggi ha depositato a prima firma una proposta di legge in materia. “Il Mezzogiorno paga da troppi anni ritardi inammissibili rispetto al resto del Paese, nonostante l’enorme potenziale di crescita. Non a caso i cittadini del Sud sono quelli che stanno pagando di più la crisi economica. E con loro le aziende, che devono fare i conti con la crisi energetica e gli effetti dell’inflazione. Per questo chiediamo uno sforzo collettivo di attenzione al Mezzogiorno, a partire dall’impegno a livello nazionale ed europeo per mantenere fino al 2029 l’attuale sgravio contributivo del 30%, così da favorire l’assunzione di personale e la creazione di nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno. Il Sud è una risorsa e un’opportunità per l’Italia e per l’Europa. Dobbiamo fare tutto ciò che serve per assicurarne rilancio e sviluppo”.



