AD AVELLINO E BENEVENTO LE ELEZIONI PROVINCIALI: PD ALLA PROVA DELLA TENUTA TRA GLI AMMINISTRATORI

Si tengono, oggi, sia a Benevento che ad Avellino le elezioni provinciali per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale: un test importante non tanto per comprendere la forza dei partiti all’interno dell’elettorato – visto che a votare sono solo Consiglieri Comunali e Sindaci – ma per testare la tenuta del Partito Democratico, in modo particolare di quello che fa riferimento al Presidente della Regione Vincenzo De Luca all’interno degli amministratori locali. Ad Avellino, in modo particolare, la sfida sembra essere ancora piu’ accesa, con una lista voluta e presentata direttamente da Gianluca Festa, Sindaco di Avellino, da sempre distante dalle posizioni di De Luca: nella prossima primavera si voterà, proprio ad Avellino, per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.

