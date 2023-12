PROVINCIALI 2023. LA SFIDA DI ALFIERI: CERRETANI IN CONSIGLIO PROVINCIALE PER LA QUINTA VOLTA

Far eleggere, tra i primi posti nella lista del Partito Democratico, Luca Cerretani in Consiglio Provinciale per la quinta volta consecutiva: è questa la sfida di Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno che, assisterà, alle prossime provinciali di mercoledi’ 20 Dicembre, non da semplice spettatore. E mentre tutti gli altri “maggiorenti” del Partito Democratico sono impegnati in diverse campagne elettorali, l’attuale Sindaco di Capaccio punta, ancora una volta, a far ottenere un importante risultato elettorale a quello che è stato, già, negli anni passati, Vice Presidente della Provincia di Salerno. Che possa riuscirci anche in questa tornata elettorale ? Ah, saperlo…

Share on: WhatsApp