LUCA CASCONE: “PROVINCIALI, LA NOSTRA COALIZIONE DIMOSTRERA’ FORZA DELLA FILIERA ISTITUZIONALE”

Tra Napoli e Salerno, dagli impegni in Consiglio Regionale a quelli per il territorio: Luca Cascone, Consigliere Regionale Presidente della Commissione Lavori Pubblici, è sicuro che le Elezioni Provinciali del 20 Dicembre segneranno un altro risultato importante per la coalizione di centro sinistra, che si riconosce intorno al Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

“Con il risultato che la nostra coalizione farà alle Elezioni Provinciali di mercoledi’ 20 Dicembre” dichiara Luca Cascone ” dimostrerà, ancora una volta, il buon lavoro che la filiera istituzionale regione, provincia ed enti locali continua a portare avanti sul territorio”.

Intano, a Napoli, sono giornate febbrili per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2024. Il settore del Trasporto Pubblico Locale, secondo Cascone, riceverà le dovute attenzioni: “Il programma di investimenti nel settore del Trasporto Pubblico Locale va avanti, speditamente, da anni. Nel bilancio di Previsione per l’anno 2024 la Giunta ed il Consiglio faranno uno sforzo importante per sostenere le aziende che devono confrontarsi, tra le altre cose, anche con gli aumenti dei costi vivi, a partire dal carburante”