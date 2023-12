PASQUALE ALIBERTI E LE PROVINCIALI: “SCAFATI LA CITTA’ PIU’ AZZURRA DELLA CAMPANIA”

Un messaggio che è un appello al voto per le Provinciali del 20 Dicembre ma anche una rivendicazione per un ruolo da protagonista all’interno di Forza Italia. Pasquale Aliberti, Sindaco di Scafati, dirigente di Forza Italia, in questi giorni, sta inviando ai consiglieri comunali e Sindaci al partito guidato da Antonio Tajani….

“Con mia immensa soddisfazione e orgoglio,” scrive Aliberti nel messaggio, ” da Scafati , Comune che amministro per la terza volta, arriva un dato straordinario: la mia città raccoglie oltre 1500 tesserati diventando la Città più Azzurra della Campania visto i 1003 tesserati di Napoli città. Nasce forte il desiderio che queste elezioni provinciali del 20 dicembre prossimo debbano diventare un momento di ripartenza di FI, il partito che ho servito per trent’anni in modo coerente; il rilancio di un grande contenitore che deve essere capace di aprirsi ai sindaci, agli amministratori locali, ai militanti, capace di accogliere anche quella classe dirigente che in questi anni si è allontanata.”