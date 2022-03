AGROPOLI, COMUNALI 2022. PACE FATTA ALFIERI-COPPOLA: IL SINDACO PRONTO CON 8 LISTE

Dopo qualche mese di maretta e di rapporti tesi, è tornato il sereno tra Franco Alfieri, ex Sindaco di Agropoli, oggi alla guida del Comune di Capaccio, ed Adamo Coppola, primo cittadino di Agropoli, pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale per la riconferma a Palazzo di Città. Coppola, intanto, pare avere incassato anche un altro sostegno perchè le sue liste passano da 7 ad 8. E, sempre dalle notizie che giungono dal centro del Cilento, anche uno dei candidati sindaco in campo potrebbe, nelle prossime giornate, annunciare il suo ritiro dalla campagna elettorale per la carica di primo cittadino, entrando a fare parte della coalizione di centro sinistra che sostiene Adamo Coppola. Insomma, nell’arco di una settimana lo scenario politico nel Comune di Agropoli è completamente cambiato: tutto a favore dell’attuale sindaco Adamo Coppola.

