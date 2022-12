AL VIA LA FESTA A ROMA PER I 10 ANNI DALLA FONDAZIONE DI FRATELLI D’ITALIA

E’ partita con i primi eventi – tra cui un’intervista del Presidente del Senato La Russa a Bruno Vespa – la festa, organizzata a Roma, in Piazza del Popolo, per salutare i 10 anni dalla fondazione di Fratelli d’Italia, il partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ed oggi, venerdi’ 16 Dicembre, sul palco della tensostruttura allestita a Roma ci sarà spazio anche per il Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli, impegnato in un confronto sul ruolo dell’Italia dopo la Guerra in Ucraina.

“IL RUOLO DELL’ITALIA DOPO L’INVASIONE DELL’UCRAINA”

Intervengono: Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera, Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, Isabella Rauti, Sottosegretario al Ministero della Difesa, Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Giovanbattista Fazzolari, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del Programma, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Massimo Giletti, giornalista di La7